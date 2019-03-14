В Facebook отреагировали на массовой сбой в работе соцсетей

Неполадки в работе Facebook, Instagram и WhatsApp не связаны с DDoS-атакой. Об этом сообщили представители компании в Twitter.

Они также отметили, что в настоящий момент работают над устранением проблемы. Аналогичное сообщение размещено в Twitter-аккаунте соцсети Instagram.

По информации сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, число пользователей, жалующихся на неполадки в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, за последние несколько часов значительно снизилось.

Последний массовый сбой в работе Facebook произошел в августе 2018-го. Некоторые пользователи сообщали о невозможности авторизоваться на сайте, другие жаловались на поломку приложения. Основной поток жалоб оставляли жители европейских стран, США, Индии, Австралии.

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