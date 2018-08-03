Facebook упал по всему миру

Социальная сеть Facebook оказалась недоступна у пользователей по всему миру. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Юзеры со всего мира оставляют на сайте жалобы на полную недоступность соцсети. Некоторые пользователи сообщают о невозможности авторизоваться на сайте, другие жалуются на поломку приложения.

На карте недоступности видно, что основной поток жалоб оставляют жители европейских стран, США, Индии, Австралии. У большинства столкнувшихся с проблемой вместо сайта открывается белый экран.

Последний серьезный сбой в работе Facebook и Instagram произошел в мае этого года. Тогда проблемы были ликвидированы в течение нескольких часов.

Facebook занимает третье место по популярности по всему миру.

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