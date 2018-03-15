В России началась массовая блокировка порно

Роскомнадзор в течение последних дней заблокировал несколько десятков порноресурсов, в том числе сервисы для трансляций эротического контента.

Согласно данным «Роскомсвободы», 13 марта оказались недоступны семь сайтов, 12 марта — еще восемь ресурсов. Все они были заблокированы по решению Кировского районного суда Ярославля от 2 октября 2017 года.

Всего по этому номеру решения на территории России была ограничена деятельность 26 сайтов. Большинство их них оказались русскоязычными, но в реестр также попали крупнейшие ресурсы для трансляции порнографии: Streamate и Bongacams.

На подобных сайтах работают так называемые вебкам-модели: девушки общаются со зрителями по видеосвязи и зарабатывают на приватных беседах с гостями.

В апреле 2017 года Роскомнадзор разблокировал популярные порноресурсы xHamster и PornHub.

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