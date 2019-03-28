Google посоветовал Дудю и Парфенову не нарушать закон

В компании Google напомнили, что весь загружаемый на платформу контент должен соответствовать «правилам сообщества и местному законодательству». Таким образом корпорация отреагировала на вопрос о блокировке свежих выпусков в YouTube-каналах журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя, передает «Серебряный дождь».

Представитель Google отметил, что компания не комментирует отдельные блокировки. Ранее продюсер Парфенова Илья Овчаренко предположил, что первый выпуск обновленной программы «Намедни» забанили из-за того, что при загрузке забыли поставить галочку, указывающую наличие в видео рекламы. Овчаренко письменно обратился к менеджменту видеохостинга с просьбой восстановить ролик. Продюсер надеется, что эпизод восстановят без потери просмотров, которых у ролика «Намедни» набралось около миллиона.

YouTube заблокировал свежие ролики в каналах Парфенова и Дудя, указав, что видео нарушает условия его использования. В очередном эпизоде «вДудь» журналист брал интервью у бывшего резидента Comedy Club и телеведущего Таира Мамедова, который эмигрировал в США. Выпуск «Намедни» стал первым в цикле «1946-1951» Парфенова, он посвящен событиям 1946 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!