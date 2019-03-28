Продюсер Парфенова объяснил удаление его ролика с YouTube

Продюсер передачи «Намедни» Илья Овчаренко рассказал, что новый выпуск был заблокирован на YouTube из-за того, что в настройках не было указано наличие рекламы в видео. Об этом сообщают «Открытые медиа».

По словам Овчаренко, он письменно обратился к менеджменту видеохостинга с просьбой восстановить ролик и выразил надежду, что программу не придется выкладывать заново. «Будет обидно, если видео не восстановят. Там уже было около миллиона просмотров», — сказал продюсер.

В своем Twitter-аккаунте он также уточнил, что «это, судя по всему, новая галочка YouTube, обозначающая наличие рекламы». «Все норм, скоро разбанят», — понадеялся Овчаренко.

В ночь на 28 марта стало известно, что YouTube удалил свежий ролик журналиста Леонида Парфенова, указав, что видео нарушает условия его использования.

Новый выпуск возобновленного авторского проекта «Намедни» Парфенова был опубликован 18 марта на канале Parfenon. Передача посвящена событиям 1946 года, она первая в цикле «1946-1951».

Одновременно с программой Парфенова с той же формулировкой YouTube заблокировал очередной эпизод на канале «вДудь» с участием бывшего резидента Comedy Club и телеведущего Таира Мамедова.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!