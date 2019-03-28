YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Сервис пояснил, что они программы нарушают условия его использования. На это обратил внимание Telegram-канал «Жизнь Ютуб».

Новый выпуск возобновленного авторского проекта «Намедни» Парфенов разместил 18 марта на своем канале Parfenon. Он был посвящен событиям 1946 года и должен был стать первым в цикле «1946-1951». Видео длится 35 минут. Его все еще можно увидеть в социальных сетях, например, во «ВКонтакте».

Очередная серия программы «вДудь» вышла 20 марта на канале журналиста. Героем стал бывший резидент Comedy Club и телеведущий Таир Мамедов. Ролик Дудь выложил и в своем сообществе во «ВКонтакте». В нем комик делится мнением о протестных митингах, рассказывает об отношении к присоединению Крыма, своих фильмах, коллегах, съемках и русском менталитете.

«Жизнь Ютуб» предполагает, что удаление связано с ужесточением правил видеохостинга. Сервис, к примеру, требует предупреждать о содержании рекламы в роликах — включать этот параметр в настройках.

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