Российскому «Тор-М2» подрезали крылья и ребра

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Тор-М2» гарантирует практически стопроцентное поражение любых типов самолетов и беспилотников, а также высокоточных боеприпасов, в том числе крылатых ракет и планирующих бомб, сообщил «Известиям» главный конструктор государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий.

По словам разработчика, ракеты 9М338 позволяют «отказаться от практики обстреливать одну цель двумя ракетами» и «прикрывать войска по фронту 20 километров». Подобные возможности «Тор-М2» получил «за счет аэродинамики ракеты», которая стала легче и компактнее.

«Все это мы смогли сделать благодаря одному принципиальному решению. Мы отказались от больших несущих плоскостей — крылья, ребра и так далее», — сказал Елецкий.

Кроме того, надежность оружия повышена за счет отказа от катапультного старта в пользу использования облегченных газогенераторов, которые дополнительно «выполняют задачу склонения ракеты».

Конструктор также рассказал об особенностях поражения 9М338 планирующих бомб, крылатых ракет и беспилотников.

В первом случае «надо работать по аппаратурной части». «Есть система данных, которая позволяет ювелирно попадать в аппаратурный блок и либо уничтожить его, либо сделать невозможным выполнение поставленной задачи», — сказал Елецкий.

При уничтожении крылатой ракеты сложность представляет ее маневрирование и малая высота полета. В этом случае, по словам разработчика, «Тор-М2» способен «захватить и уничтожить цель» на расстоянии в один километр.

Слабостью беспилотника конструктор назвал его хрупкость, а уничтожение подобной «шпаны» дорогостоящей 9М338 Елецкий посчитал действенным, но «не самым эффективным решением». Разработчик добавил, что малоразмерные цели перехватываются «Тор-М2» благодаря мощному сигналу радиоэлектронной станции (РЛС).

По мнению конструктора, среди средств противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности «Тор-М2» в мире нет равных. «У американцев ничего подобного близко нет. У французских инженеров есть схожие разработки, но они пока находятся на стадии испытаний. У этих проектов есть свои преимущества — инфракрасные головки самонаведения. Но это очень сильно повышает стоимость изделия», — сказал Елецкий.

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В августе 2018 года сообщалось, что Россия предложит иностранным заказчикам ЗРК «Тор-Э2», который допускает интеграцию в систему ПВО, созданную по стандартам НАТО.

В декабре 2017 года Минобороны России опубликовало видео пусков «Тор-М2», проходивших на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

«Тор-М2» являются глубоко модернизированными образцами семейства комплексов ПВО «Тор», отличающимися ракетой 9М338К. По сравнению с предыдущими версиями, возимый боекомплект на боевой машине увеличен с 8 до 16 ракет. Первые образцы данной техники поступили в распоряжение военных в 2016-м.

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