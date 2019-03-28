Российская чиновница уволилась после присяги мэра под марш из «Звездных войн»

Руководитель управления культуры администрации Белгорода Людмила Грекова уволилась по собственному желанию после инцидента на принятии присяги новым мэром города. Об этом сообщается на сайте органов местного самоуправления.

По данным СМИ, Грекова ответственна за то, что руководитель Белгорода Юрий Галдун принял присягу под музыку из «Звездных войн». Видео с мероприятия было опубликовано в Telegram-канале Yaplakal в среду, 27 марта.

Выборы градоначальника состоялись 26 марта. За Галдуна проголосовали 30 депутатов, четыре бюллетеня для голосования оказались испорченными. За других кандидатов — главу ТСЖ Оксану Михайлик и главного инженера филиала ПАО «Квадра» Виктора Горлова — никто не проголосовал.

В октябре 2015 года сообщалось, что в Одессе первую сессию городского совета пришлось открывать заново, потому что депутаты, многие из которых попали в законодательный орган по итогам октябрьских выборов, забыли принять присягу. Повторно проведенная первая сессия была закрыта до следующего заседания, в ходе которого планировалось избрать секретаря горсовета.

Yaplakal.com

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