Пореченков стал народным артистом России

Актеру Михаилу Пореченкову присвоили звание народного артиста России. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что артист награжден «за большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства». 50-летний Пореченков получил известность благодаря таким фильмам и сериалам, как «9 рота», «Агент национальной безопасности», «Ликвидация», «Поддубный» и «Реальный папа».

Ранее в пятницу он с актером Иваном Охлобыстиным записал постановочные ролики в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. На одном из видео они со стаканами в руках рассуждают о том, что если лидер президентской гонки выиграет, то «будет им должен». После этого они обмениваются фразами «Крым наш!», «Слава Украине!» и «все наше!», а затем выкрикивают «Только Зеленский!».

В 2015 году Служба безопасности Украины объявила Михаила Пореченкова в розыск. За год до этого он посетил самопровозглашенную Донецкую народную республику и появился на премьере картины «Поддубный». Позднее в сети была опубликована видеозапись, на которой артист стреляет из пулемета в донецком аэропорту.

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