Корсику начали взрывать перед приездом Макрона

France 3 Corse ViaStella / YouTube

Взрывное устройство обнаружили утром в понедельник, 1 апреля, перед отделением государственного казначейства на французском острове Корсика. Об этом пишет 20minutes.

Как отмечается, это произошло в коммуне Вилле-ди-Пьетрабуньо в департаменте Верхняя Корсика. Бомба не сработала, на место вызвали саперов. Они должны, в частности, определить природу взрывчатого вещества.

Издание подчеркивает, что это произошло за три дня до визита на остров президента Франции Эммануэля Макрона. При этом в минувшие выходные на Корсике уже прогремели два взрыва. В результате были частично разрушены две виллы. Видео с места доступно на YouTube-канале France 3 Corse ViaStella.

Le Point пишет, что пострадали дома, принадлежащие жителям материковой части Франции. При этом были использованы газовые баллоны в сочетании со взрывчаткой.

Произошедшее связывают с серией взрывов в ночь на 10 марта, когда было объявлено о визите Макрона на Корсику. Тогда пострадало пять домов и один автомобиль. Издание пишет, что нападения по своему почерку напоминают вооруженную борьбу националистов, в том числе из сепаратистского Фронта национального освобождения Корсики.

Макрон должен приехать с визитом на остров 4 апреля.

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