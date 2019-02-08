Меркель опровергла разлад с Макроном

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что отношения Франции и Германии остаются дружескими и стабильными, несмотря на отмену визита французского президента Эммануэля Макрона на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сообщает Handelsblatt.

«У канцлера еще будут возможности совместно выступить с французским президентом», — заявил спикер правительства Штеффен Зайберт. Он добавил, что немецкой стороне было заблаговременно известно о том, что Макрон решил отменить свою поездку в Мюнхен, однако никак не прокомментировал возможные причины такого решения.

Как сообщило агентство «Интерфакс», сама Меркель заявила журналистам, что у них с Макроном будет «еще много встреч, на примере которых вы сможете убедиться, что дух Ахенского договора жив».

Материалы по теме Сели на трубу Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого

7 февраля стало известно, что Макрон отменил свой визит в Германию, где у него планировалось совместное с немецким лидером выступление на международной Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее в тот же день Меркель заявила, что ЕС не попадет в зависимость от российского газа из-за строительства трубопровода «Северный поток-2».

До этого стало известно, что поддержать поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые препятствуют строительству «Северного потока-2», готова Франция. Ранее Париж на эту тему не высказывался.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который соединит Россию и Германию. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.

Ахенский договор о франко-германском сотрудничестве и интеграции представители стран подписали 22 января. Стороны воспринимают его как обновление Елисейского договора, подписанного президентом Шарлем де Голлем и канцлером Конрадом Аденауэром в 1963 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!