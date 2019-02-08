Меркель опровергла разлад с Макроном

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что отношения Франции и Германии остаются дружескими и стабильными, несмотря на отмену визита французского президента Эммануэля Макрона на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сообщает Handelsblatt.
«У канцлера еще будут возможности совместно выступить с французским президентом», — заявил спикер правительства Штеффен Зайберт. Он добавил, что немецкой стороне было заблаговременно известно о том, что Макрон решил отменить свою поездку в Мюнхен, однако никак не прокомментировал возможные причины такого решения.
Как сообщило агентство «Интерфакс», сама Меркель заявила журналистам, что у них с Макроном будет «еще много встреч, на примере которых вы сможете убедиться, что дух Ахенского договора жив».
7 февраля стало известно, что Макрон отменил свой визит в Германию, где у него планировалось совместное с немецким лидером выступление на международной Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее в тот же день Меркель заявила, что ЕС не попадет в зависимость от российского газа из-за строительства трубопровода «Северный поток-2».
До этого стало известно, что поддержать поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые препятствуют строительству «Северного потока-2», готова Франция. Ранее Париж на эту тему не высказывался.
«Северный поток-2» — проект газопровода, который соединит Россию и Германию. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.
Ахенский договор о франко-германском сотрудничестве и интеграции представители стран подписали 22 января. Стороны воспринимают его как обновление Елисейского договора, подписанного президентом Шарлем де Голлем и канцлером Конрадом Аденауэром в 1963 году.