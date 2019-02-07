Макрон отказался от выступления с Меркель

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свою поездку на предстоящую Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности. Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung.

Такое решение также отменяет совместную пресс-конференцию Макрона с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Она была запланирована на второй день конференции, 16 февраля.

Газета пишет, что причиной названо несовпадение графиков лидеров. В то же время она отмечает, что отмена поездки Макрона произошла на фоне разногласий с Берлином по вопросу реализации проекта «Северный поток-2». В целом же в последнее время наблюдается постепенное охлаждение в отношениях между Францией и Германией, указывает издание.

Мюнхенская конференция пройдет 15-17 февраля.

Материалы по теме Сели на трубу Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого

Ранее 7 февраля Меркель заявила, что ЕС не попадет в зависимость от российского газа из-за строительства трубопровода «Северный поток-2».

До этого стало известно, что поддержать поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые препятствуют строительству «Северного потока-2», готова Франция. Ранее Париж на эту тему не высказывался.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который соединит Россию и Германию. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!