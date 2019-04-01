Побитые заключенные отсудили у тюрьмы полтора миллиона долларов

В Калифорнии суд удовлетворил групповой иск 200 осужденных к тюрьме на 1,4 миллиона долларов. Сотрудников исправительного учреждения обвинили в жестоком обращении с заключенными. Об этом сообщает The Independent.

Дело завели после того, как в мае 2017 года четверо надзирателей жестоко избили 28-летнего осужденного Бо Бангерта, страдающего от шизофрении. Как сообщили сокамерники психически больного заключенного, сотрудников учреждения нервировало поведение Бангерта: он несколько раз за день мог ударить по двери и часто ходил кругами по камере.

Избиение было зафиксировано камерой наблюдения. Видео обнаружил местный инспектор и сообщил о происшествии начальнику тюрьмы. Суд обязал руководство калифорнийского исправительного учреждения выплатить Бангерту 250 тысяч долларов. Трое сотрудников тюрьмы были уволены, при этом двое из них не признали вины. С четвертого надзирателя все обвинения были сняты.

От жестокого обращения со стороны сотрудников данной тюрьмы страдали и другие заключенные. Адвокаты получили 458 жалоб.

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