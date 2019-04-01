Путин снова повысил пенсии

Президент России Владимир Путин утвердил новый принцип доиндексации пенсий выше прожиточного минимума. Соответствующий закон подписан главой государства и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
По новому принципу индексация будет осуществляться только после установления соцдоплаты, необходимой для того, чтобы довести размер пенсии до прожиточного минимума в регионе. В результате материальное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет повышаться на индексацию и ежемесячные денежные выплаты сверх прожиточного минимума.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на доиндексацию сверх прожиточного минимума, предложенную президентом, потребуется 15-20 миллиардов рублей. При этом глава Минфина заверил, что деньги на это у Пенсионного фонда есть.
Путин в послании Федеральному Собранию в феврале 2019 года заявил, что несмотря на индексацию пенсий в рамках прошедшей в 2018 году пенсионной реформы не все пенсионеры почувствовали эффект от этого. Президент пояснил, что как только доход пенсионера превысил прожиточный минимум, социальная пенсия перестала выплачиваться в прежнем размере или снизилась. Путин заявил, что индексация должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили.