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Старушка уснула и обогатила дочь

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Лорел Лик

Жительница американского городка Магнолия, штат Северная Каролина, сорвала в лотерее куш благодаря заснувшей матери. Об этом сообщает издание Charlotte Observer.

В пятницу, 29 марта, Лорел Лик (Lourell Leak) собиралась по семейной традиции поиграть с пожилой матерью в карты, как делала это каждую пятницу. Однако старушка заснула, и освободившаяся дочь отправилась в магазин, где купила билет мгновенной лотереи.

Лик узнала, что билет выигрышный, и сразу отправилась в лотерейный офис, чтобы получить деньги. Она ожидала получить около 30 долларов (1962 рубля). Как оказалось, куш составил один миллион долларов (65,4 миллиона рублей). Когда сотрудник лотереи озвучил ей сумму, женщина не смогла справиться с эмоциями и обняла его.

После этого она отнесла билет домой и разбудила мать. «Я так рада, что она уснула. Если бы этого не случилось, я бы не выиграла приз», — призналась Лик.

Американке предоставили выбор: получать сумму целиком в течение 20 лет по 50 тысяч долларов (3,27 миллиона рублей) в год или сразу забрать 600 тысяч долларов (39,2 миллиона рублей). Она предпочла второй вариант и, после выплаты налогов, забрала 424,5 тысячи долларов (37,8 миллиона рублей).

Лик планирует потратить часть денег на покупку дома и распределить остатки между дочерью и внучкой. Помимо этого она собирается устроить праздничный обед для коллег.

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