Любовь к пицце принесла пенсионеру сотни тысяч долларов

Житель США, вышедший на пенсию семь лет назад, сорвал куш в лотерее благодаря любви к пицце. Об этом пишет UPI.

Стивен Аллен (Steven Allen) из деревни Де Сото, штат Висконсин, отправился перекусить в любимую сетевую пиццерию Rocky Rococo. По дороге он зашел в продуктовый магазин и захватил пару лотерейных билетов SuperCash! с комбинацией чисел 17-18-20-26-27-31.

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Затем он проверил результаты розыгрыша на официальном сайте. Пенсионер стал обладателем джекпота в размере 350 тысяч долларов (23,1 миллиона рублей). «Я увидел 17, 18 и 20. Числа продолжали совпадать, — вспоминает Аллен. — Я не мог осознать, что выиграл, поэтому перепроверял номера раз за разом. Я до сих пор не могу в это поверить».

По словам Аллена, «деньги пришлись как нельзя кстати», поскольку теперь пенсионер «не будет так сильно зависеть от помощи близких».

11 января сообщалось об американке, которая выиграла крупную сумму в лотерею, купив билет во время подготовки к семейным посиделкам. Американка отправилась в магазин, и во время выбора покупок ее взгляд упал на билеты новой мгновенной лотереи. Женщина выиграла главный приз в 150 тысяч долларов (около десяти миллионов рублей).

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