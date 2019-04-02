Нападение на родственницу Скрипаля попало на видео

Телеканал 360 / YouTube

Очевидцы сняли на видео нападение активиста националистического движения «Великое отечество» на племянницу экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Викторию и ее мужа в Ярославле. Ролик опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно, как мужчина борется с Викторией Скрипаль и ее супругом. Он начинает размахивать кулаками и наносит удар женщине в лицо.

Напавший — сосед Скрипаль по дому. Ранее он неоднократно угрожал ее семье и требовал переехать. Пострадавшая рассказала каналу, что активист уже пытался ее избить, все время называет ее упырем и британской сволочью.

В результате нападения у женщины разбита губа, у ее мужа перелом пальца.

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