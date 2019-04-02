Детей Ингушетии отправят на летний отдых за счет бюджета

Власти Ингушетии в 2019 году планируют оплатить из республиканского бюджета летний отдых для более чем 14 тысяч местных детей. Об этом REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Около десяти тысяч несовершеннолетних проведут каникулы в лагерях дневного пребывания. Более четырех тысяч отправят в стационарные лагеря республики: «Аьрзи», «Нефтяник», «Курорты Ингушетии» и лагерь имени Комарова. Там организуют четыре смены по 21 день каждая. Еще 513 ребят поедут на оздоровление в санатории Кабардино-Балкарии.

В первую очередь отдых будет оплачен детям с инвалидностью, из малоимущих и неполных семей и оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Заместитель министра труда, занятости и социального развития республики Адам Хашагульгов рассказал, что летняя детская оздоровительная кампания уже началась, на нее выделят 111 миллионов рублей. По подсчетам чиновников, цена путевки в стационарный лагерь составит 17 тысяч рублей, в пришкольные лагеря — 3570 рублей.

По данным агентства, в прошлом году на детский летний отдых была также выделена сумма в 111 миллионов рублей, путевки получило примерно столько же детей, сколько получат в 2019-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!