Ахеджакова потребовала перестать травить Панина за его слова о злобных россиянах

Народная артистка России Лия Ахеджакова призвала остановить травлю актера Алексея Панина, назвавшего россиян «злобными уродцами». Об этом сообщает НСН в среду, 3 апреля.

«Слушайте, прекратите это, прекратите. У вас в жизни еще будут ситуации, когда вам захочется ругаться и, может быть, быть несправедливым и на кого-то обрушиться», — сказала Ахеджакова. Она попросила оставить в покое не только Панина, но Алексея Серебрякова, которого также часто критикуют за его высказывания о России.

«Я очень не люблю, когда информационным поводом является "что этот мерзавец-артист сказал"», — добавила актриса.

Ранее Алексей Панин опубликовал пост в Instagram, в котором назвал российских граждан «обществом злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя». Его возмущение вызвали негативные комментарии под некрологом Натальи Крачковской. Позднее актер удалил свою публикацию.

В марте адвокат Александр Сергеев подал против Панина заявление в полицию из-за его слов о том, что Россия — это «грязная, гомофобная и уголовная страна». «Если он может оспорить слово "грязная" — ну выгляните в окошко, сейчас как раз растаял снег. Может, конечно, адвокат Сергеев живет на Рублевке и у него чисто, но у меня во дворе сплошная грязь, мусор, отходы. Если страна у нас не гомофобная, ну, значит, наверное, я что-то не вижу», — ответил актер.

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