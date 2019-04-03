Японцев огорчили неожиданные каникулы

В Японии работодатели устроят своим служащим десятидневные выходные в рамках майской Золотой недели. Об этом сообщает издание Channel NewsAsia.

«Признаться честно, я даже и не знаю, как провести эти десять дней неожиданного отпуска, — рассказывает 31-летний финансист Сейшу Сато. — Если поехать в путешествие, то везде будет толпа народу, а туры повысятся в цене… Возможно, я даже останусь в гостях у родителей».

Многие предположили, что крупные города, такие как Токио, значительно опустеют: японцы воспользуются редкой возможностью посетить заграничные страны. Работник туристического агентства Хидеки Вакамацу подтвердил высокий спрос на путевки в праздничные дни.

Местная новостная газета Asahi Shimbun провела опрос и выяснила, что 45 процентов японцев огорчились из-за долгих каникул. Только 35 процентов респондентов порадовались праздникам. Многие родители, которым все же придется работать в эти дни, пожаловались на закрытые детские сады и школы.

Золотая неделя (Golden Week) — это череда из нескольких праздников. В эти дни японцы отмечают День рождения императора Хирохито, День Конституции, День основания государства и Праздник детей. Как правило, в эту неделю большинство работодателей Японии дают своим сотрудникам дополнительные выходные.

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