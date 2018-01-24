Японскую панду заставили уподобиться офисным трудоголикам

В Японии детенышу панды придется дольше работать из-за большого числа желающих посмотреть на него людей. Об этом пишет South China Morning Post.

Семимесячная Сян Сян живет в токийском зоопарке Уэно. Детеныши панд не рождались там с 1988 года, поэтому ее появление перед людьми в этом году вызвало небывалый ажиотаж. Администрация зоопарка даже устроила розыгрыш билетов на посещения в первое время.

Сян Сян разрешали красоваться перед посетителями на протяжении трех часов каждый день. При этом максимальное число желающих посмотреть на нее было ограничено всего до 400 человек. Теперь же до конца января панде придется проводить перед людьми по пять часов, а с февраля ее рабочий день станет семичасовым — практически как у офисных работников.

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Как пишет газета, чтобы избежать давки у вольера с Сян Сян и ее 12-летней матерью Шин Шин, посетителям разрешено смотреть на них не более двух минут. При этом любоваться ее отцом Ри Ри в соседнем помещении можно сколько угодно.

В Японии среди офисных работников достаточно распространен трудоголизм, граждане работают без выходных или отпусков и сверхурочно. Это привело к росту числа заболеваний и смертей на почте переутомления, власти в последние годы решают данную проблему. В декабре 2017 года японская компания Taisei объявила о создании беспилотника, борющегося с переработками. После конца рабочего дня он будет летать по офису, задерживаясь возле засидевшихся сотрудников и играя специальную музыку, писал Engadget.

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