Двух рожденных в неволе панд выпустили в дикую природу

В китайской провинции Сычуань отпустили жить в дикую природу двух больших панд, которые родились и выросли в неволе. Об этом сообщает новостное агентство «Синьхуа».

Животных зовут Ба Си и Ин Сюэ, это мальчик и девочка. До того, как выпустить панд на свободу, ученые проверили состояние их здоровья. Панд также снабдили маячками GPS для отслеживания их перемещения. Они будут жить в заповеднике Личжипин.

«Они в отличном состоянии. Как только они увидели людей, они побежали в лес, а не начали выпрашивать у них еду», — заявила сотрудница Центра по охране и изучению больших панд У Дайфу (Wu Daifu).

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Обе панды родились в Центре два года назад. С рождения их учили, как добывать пищу и воду и избегать опасности в дикой природе.

Они стали второй парой панд, которых выпустили жить самостоятельно. В прошлом году тот же заповедник освободил первую пару панд, однако самец по кличке Хэшэн погиб после двух месяцев на воле. Он умер из-за заражения крови после нападения неизвестного животного.