В Китае выращенный в заповеднике самец панды умер через два месяца на воле

В китайской провинции Сычуань самец панды по кличке Хэшэн умер через два месяца после того, как его выпустили на волю. Животное выросло в местном заповеднике Liziping Nature Reserve, пишет The Hindu.

Панда погиб 27 сентября 2016 года, однако СМИ сообщили об этом только сейчас. Хэшэн родился в 2013 году. Животное готовили к жизни в дикой природе с марта и выпустили в июле 2016 года. Через два месяца сотрудники зоосада обнаружили погибшего зверя по GPS-сигналу на его ошейнике.

Исследователи нашли труп с ранами на правом плече, ухе и задней лапе. Отмечается, что панда погиб от заражения крови после нападения неизвестного животного.

В декабре 2016 года сообщалось, что в китайской провинции Сычуань умер старейший в мире самец панды. Животное обитало в национальном центре защиты и изучения больших панд (The Giant Panda Protection and Research Center of China).

Гигантские панды находятся под угрозой исчезновения. У этого вида крайне низкая плодовитость, особенно в неволе. Ареал обитания животных ограничен несколькими горными хребтами в центральной части Китая. Популяция этих зверей в стране насчитывает 1,6 тысячи особей.