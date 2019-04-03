В России отменили бумажный СНИЛС

В России перестанут выдавать бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Об этом сообщает в среду, 3 апреля, РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Вся информация теперь будет храниться в электронном виде. Новым участникам пенсионной системы откроют индивидуальные лицевые счета, по которым они смогут получать социальные услуги.

Ранее выданные свидетельства останутся действительными, их не придется менять.

Как подчеркнули в ПФР, изменения коснутся только формы, на самом пенсионном обеспечении это никак не отразится.

Ранее сообщалось, что Минкомсвязи разработало законопроект о создании цифровых профилей россиян, где будет содержаться информация об их паспортных данных, номера СНИЛС и ИНН, а также результаты предоставления государственных и муниципальных услуг. В проекте закона сказано, что инфраструктура цифрового профиля будет выстроена на базе информационных систем в Единой системе идентификации и аутентификации. Это позволит физическим лицам, организациям и государственным органам обмениваться сведениями в электронном виде, упростит совершение покупок, получение кредита и государственных услуг онлайн.

Платформу планируют запустить в 2023 году. Годом позже россияне обзаведутся электронными паспортами.

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