Польша поспорила с Европой о праве «гнать паршивых овец» из судов

В Польше возмутились новым запросом Европейской комиссии о нарушении принципа независимого суда. Об этом сообщает wPolityce.pl.

Член Дисциплинарной палаты Верховного суда Петр Шаб счел обвинения несправедливыми. «Здесь мы имеем дело с необоснованным мнением о том, что польское законодательство не гарантирует объективного дисциплинарного производства», — считает он.

Шаб также отметил, что судьям не грозит опасность, вопреки заявлению первого замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франса Тиммерманса. «Если судья не совершает дисциплинарного проступка, ни его карьере, ни увеличению его заработка, предусмотренного по закону, ничего не угрожает», — подчеркнул он.

В то же время замминистра культуры Польши Ярослав Зеллин заявил, что новое расследование затеял Тиммерманс из-за предстоящих европейских выборов, на которых он хочет укрепить свои позиции, сообщает Radio Maryja. Чиновник подчеркнул, что Дисциплинарная палата была создана для того, чтобы исключать из профессии коррумпированных судей. «В каждой европейской системе есть механизмы, которые гонят паршивых овец из профессии», — сказал он.

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Ранее Тиммерманс заявил, что Польша нарушила правила независимого суда, а дисциплинарная комиссия нужна для «полного подчинения судей политическому контролю исполнительной власти». По его словам, расследования могут начать против судей, которые делают запросы в Суд Евросоюза.

3 апреля Еврокомиссия направила Варшаве новый запрос с перечислением принципов, не соответствующих правилам ЕС. В нем говорится о проведенной судебной реформе в Польше, которая нарушает принцип разделения властей. ЕК считает, что специально созданная Дисциплинарная палата Верховного суда позволяет штрафовать судей из-за вынесенных ими вердиктов. Польским властям дали срок в два месяца, чтобы письменно ответить Брюсселю.

Это уже не первое разбирательство Еврокомиссии против польского правительства. В 2018-м она подавала иск в Европейский суд из-за реформы судебной системы. В ЕК указывали, что снижение возраста выхода на пенсию для судей и предоставление президенту Польши права продлевать срок службы — это нарушение законов ЕС и попытка повлиять на работу Верховного суда.

В декабре 2017-го было начато дело на основе седьмой статьи Договора о ЕС, где говорится о «серьезном и устойчивом нарушении каким-либо государством-членом общих ценностей». По ней Польшу могут лишить права голоса в Европейском Совете.

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