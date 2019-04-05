Расточительным казахстанцам составили поминальное меню

В Атырауской области Казахстана составили официальное поминальное меню для мусульман, которые были слишком расточительны. Об этом сообщает портал Mgorod.kz.

Список блюд для садака (поминального обеда) распространил среди прихожан главный имам центральной мечети «Имангали» Батыржан Мансуров. Он пояснил, что меню стало вынужденной мерой, поскольку в последнее время жители слишком пышно стали проводить поминки. Отмечается, что тему излишне пышных поминок поднимали на одном из общественных советов Атырауской области.

В меню включили баурсаки — национальное казахское блюдо из теста, заменяющее хлеб, еще одно национальное блюдо из пророщенных семян пшеницы тары-талкан, а также семь шелпеков-лепешек, хурму, урюк, сметану, сливочное масло и горячее из риса.

С имамом Мансуровым согласилась и православная община. Служитель Успенского собора, священник Михаил заявил, что на поминках стоит подавать исключительно необходимые продукты, а не деликатесы.

Ислам является основной религией Казахстана. Мусульманами является около 70 процентов населения страны.

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