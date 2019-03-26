Казахстанские власти отказались от новых переименований городов

В руководстве Павлодарской и Северо-Казахстанской (СКО) областей Казахстана заявили, что планов по переименованию Павлодара и Петропавловска нет. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

«Сейчас в СМИ и соцсетях активно обсуждается предложение отдельных лиц по переименованию областного центра Северо-Казахстанской области. Официально сообщаем, что на сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос о переименовании города Петропавловска», — сообщили изданию в пресс-службе администрации СКО.

Идея о переименовании Павлодара также не встретила понимания у руководства региона. «Это личное мнение человека, который предложил переименовать. На сегодня вопрос о переименовании Павлодара на повестке дня не стоит», — заявили в пресс-службе главы области.

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С предложением переименовать Астану в честь Нурсултана Назарбаева 20 марта выступил исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Парламент принял соответствующие поправки в конституцию страны в тот же день. Официально город сменил название 23 марта.

Решение о переименовании столицы вызвало общественный резонанс. Вечером 20 марта на сайте gopetition.com появилась петиция, авторы которой потребовали не переименовывать столицу в честь Назарбаева. Власти Казахстана признали, что решение вызвало негатив в обществе. Однако они сочли, что по прошествии некоторого времени люди привыкнут к переменам.

На фоне этих событий заместитель председателя казахстанской демократической партии «Ак Жол» Казбек Иса предложил сменить названия еще у трех городов Казахстана. Он выразил мнение, что Петропавловск, Павлодар и Семей следует переименовать в честь знаковых исторических деятелей страны — Петропавловск надо назвать именем Абылай-хана, собравшего все три казахских жуза воедино, Павлодар — именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей — именем Алихана Букейханова, первого премьер-министра Казахстана.

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