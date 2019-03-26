Власти Казахстана признали негатив из-за переименования Астаны

Переименование столицы Казахстана из Астаны в Нур-Султан вызвало в обществе серьезную полемику, в том числе наблюдалась и негативная реакция. Об этом во вторник, 26 марта, сообщил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев, передает РИА Новости.

Чиновник напомнил, что подобная реакция возникала и в 1998 году, когда город было решено переименовать из Акмолы в Астану, однако «прошло время, и мы все полюбили бренд "Астана"».

По словам Абаева, в этот раз людям также просто необходимо некоторое время, чтобы привыкнуть к изменениям. «Для всех этих процессов нужно определенное время. Пусть время пройдет, и мы более полную картину всего этого увидим», — добавил он.

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Ранее в марте заместитель председателя казахстанской демократической партии «Ак Жол» Казбек Иса предложил сменить названия еще у трех городов Казахстана. «Петропавловск надо назвать именем Абылай-хана, собравшего все три казахских жуза воедино, Павлодар — именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей — именем Алихана Букейханова, первого премьер-министра Казахстана», — отметил он.

С предложением переименовать Астану в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 20 марта выступил исполняющий обязанности главы республики Касым-Жомарт Токаев. Парламент принял соответствующие поправки в конституцию страны в тот же день. Официально город сменил название 23 марта.

Решение о переименовании столицы вызвало общественный резонанс. Вечером 20 марта на сайте gopetition.com появилась петиция, авторы которой потребовали не переименовывать столицу в честь Назарбаева. Утром 21 марта несколько десятков человек собрались на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей. Полиция задержала 20 протестующих.

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