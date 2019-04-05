Россиянина возмутил излишне сексуальный образ судьи

Россиянин пожаловался на судью, обвинив ее в излишней сексуальности. Текст жалобы, адресованной председателю Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС), имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Заявитель Михаил Комаров обратился к председателю ВККС Николаю Тимошину как «мужчина к мужчине» и попросил провести профилактическую беседу с судьей Таганского районного суда Москвы, чтобы убедить ту больше не увеличивать губы и не делать на заседания слишком яркий макияж.

Комаров указал, что находился в суде 26 февраля и из-за внешнего вида судьи не смог сконцентрироваться на процессе.

«По причине больших накаченных губ и груди, возможно, тоже накаченной, у судьи я испытал сильное половое возбуждение, во рту у меня пересохло и я вынужден был постоянно пить воду, что стало чрезмерной нагрузкой для моих почек. Я, конечно, в свои 45 лет очень признателен ей за такие яркие переживания, но считаю, что судья должен иметь более деловой образ, а не приближаться к актрисам из фильмов для взрослых», — написал он в жалобе.

В беседе с «Лентой.ру» Михаил Комаров отметил, что к работе судьи у него претензий нет — во время заседания она вела себя корректно, «все понимала и внимательно слушала».

«Но у нас возникло ощущение, что приехали за правосудием, а попали в порнофильм, забыли, что хотели сказать. Она прошла по коридору в кожаном платье обтягивающем, как в БДСМ, только плетки не хватало. Когда узнал, что она судья по нашему делу, я аж растерялся», — сказал он.

В ВККС подтвердили «Ленте.ру» получение обращения.

Заявителю вернули жалобу, отметив, что на конкретные нарушения в работе судьи указано не было.

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