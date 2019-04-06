Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов

Парламент Словакии принял поправки к закону о государственных символах. По нему, в стране теперь запрещено исполнять гимны других государств, сообщает газета Mlada fronta Dnes. Исполнение гимнов разрешается теперь только на мероприятиях с участием официальных иностранных делегаций.

Издание подчеркивает, что поправки приняли по ошибке. Председатель партии «Мост – Хид» Бела Бугар, которая входит в правящую коалицию, заявил, что депутаты не вникли в суть и проголосовали «за», доверившись инициаторам документа. Поправки готовила Словацкая национальная партия.

Депутаты обратились к президенту республики, который должен подписать документ, и попросили вернуть его на доработку в парламент. Глава государства призвал парламентариев читать документы, за которые они голосуют, передает ТАСС.

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