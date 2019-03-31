Лидером Словакии впервые станет женщина

Адвокат и экоактивистка Зузана Чапутова лидирует на президентских выборах в Словакии по предварительным итогам голосования. Во втором туре ее поддержали более 58 процентов граждан, сообщает местное издание Dennik N. Чапутова станет первой женщиной на высшем посту государства.

За ней следует замглавы Еврокомиссии Шарош Шефчович, он набрал чуть менее 42 процентов голосов.

Чапутова вступит в должность 15 июня. Она станет пятой главой государства со дня обретения Словакией независимости в 1993 году.

Явка избирателей во втором туре составила менее 42 процентов (в первом туре — почти 49 процентов). Это самый низкий показатель в истории страны.

Выборы в Словакии проходили 16 и 30 марта. Действующий президент Андрей Киска в них не участвовал.

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