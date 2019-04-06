Полицейский случайно назвал пса в честь нациста и оконфузился

Американский полицейский случайно назвал собаку в честь нацистского генерала и разъярил пользователей социальных сетей. Запись о псе по кличке Роммель появилась в Twitter-аккаунте полицейского участка округа Лейк, штат Флорида.

Полицейские опубликовали несколько снимков двухмесячного бежевого щенка бладхаунда и подписали, что скоро пес начнет обучение у кинолога. Собаку натренируют искать пропавших людей, беглых заключенных и улики. «Добро пожаловать на борт, Роммель!» — завершили пост полицейские.

Комментаторы заметили, что кличка щенка совпадает с фамилией немецкого генерала-фельдмаршала Эрвина Роммеля, командовавшего войсками Оси в ходе Североафриканской кампании. «Вот, что случается, когда народ не учит историю. Называть полицейских собак в честь генералов вермахта — не лучшая идея», — выступил с критикой пользователь Гленн Стивенс (Glenn Stevens). «Что за замечательное совпадение: копы называют пса в честь нациста», — едко иронизировал комментатор Bernie Bird Truther. «Почему бы просто не назвать его Гитлером», — предложил юзер Tony D.

Полицейские прислушались к критике и через несколько часов написали, что собаку теперь зовут Скаут. Они добавили, что владелец пса дал ему кличку в честь своего первого питомца и не знал ничего о нацисте Роммеле.

Эрвин Роммель был одним из самых известных генералов Третьего рейха. Он несколько лет сдерживал наступление союзников в Северной Африке, за что получил прозвище «Лис пустыни». В 1944 году его обвинили в покушении на Гитлера, из-за чего он покончил с собой.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!