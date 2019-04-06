Спорт
 
Локомотив
Москва
Матч окончен
2:2
Ростов
Ростов-на-Дону
Кубок России • 1/2 финала. 1-й матч
Валенсия
Валенсия
Матч окончен
2:1
Реал Мадрид
Мадрид
Испания - Примера • 30-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Матч окончен
2:1
1:1, 1:0, 0:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
НХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Москва
Матч окончен
3:0
Общий счет 4:2
СКА
Санкт-Петербург
КХЛ - плей-офф • Финал - Запад. 5-й матч
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Матч окончен
4:1
2:1, 1:0, 1:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Матч окончен
1:3
1:0, 0:1, 0:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Матч окончен
122:128
(26:30, 32:26, 28:26, 36:46)
Милуоки Бакс
Милуоки
НБА - регулярный чемпионат
Саутгемптон
Саутгемптон
Матч окончен
1:3
Ливерпуль
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига • 33-й тур
Реал Мадрид
Мадрид
Live
1 : 1
Идет 2-й тайм
Эйбар
Эйбар
Испания - Примера • 31-й тур
Последние новости
Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПС
Децла посмертно признали легендой хип-хопа
В Киеве признали незаконным переименование канонической УПЦ
Отмену занятий йогой в московских СИЗО объяснили опасностью мужеложства
В Госдуме объяснили отказ в призыве в армию из-за татуировок
Несостоявшийся соперник Нурмагомедова назвал его трусом
Истребитель подбил сам себя на военных учениях
«Вечно молодая» австралийка раскрыла секреты своей внешности
Обложки британских паспортов лишились надписи «Европейский союз»
Новости партнеров

Смерть боксера связали с любовью к спорту

Перейти в «Мою Ленту»
Майк Тоуэлл

Появились подробности расследования смерти шотландского боксера Майка Тоуэлла — спортсмен скончался от кровоизлияния в мозг после поединка с Дэйлом Эвансом в 2016 году. Об этом сообщает The Sun.

Шериф Крэйг Турнбулл выяснил, что Тоуэлл принял участие в бою вопреки советам врачей — медики запретили шотландцу выступать после того, как у него случился приступ. Также ему удалось установить факт того, что отец погибшего боксера, скончавшийся через день после поединка с Эвансом, помог скрыть от спортивных чиновников проблемы сына со здоровьем.

«К сожалению, по всей видимости, любовь мистера Тоуэлла к боксу заставила его ослушаться рекомендаций медиков и вопреки своему состоянию принять участие в поединке», — заключил Турнбулл.

1 октября 2016 Тоуэлл скончался в больнице, куда был доставлен после поединка с Эвансом. Ему было 25 лет. Он провел 12 боев в профессиональном боксе и одержал 11 побед. Один поединок с его участием завершился вничью.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
TRAGIC BOUT Tragic Scots boxer Mike Towell was killed by ‘his love for boxing’ as he ignored doctors’ warnings
Боксер Майк Тоуэлл умер после нокаута
В сети появилось видео последнего поединка боксера Майка Тоуэлла
Другие материалы рубрики
Спорт00:01Сегодня
Мойзе Кин

Вундер Кин

Этот 19-летний нападающий блистает в «Ювентусе». Скоро он заменит Роналду
17:02Сегодня

Несостоявшийся соперник Нурмагомедова назвал его трусом

15:35Сегодня

Тарасова послала к черту раскритиковавшего фигурное катание футболиста

10:5631 марта

Боксер укусил соперника и впервые проиграл

Спорт00:0419 марта

Ледовое побоище

Загитова и Медведева встретятся лицом к лицу. Смогут ли они остановить 16-летнюю японку?
12:34Сегодня

Ягудин раскрыл секрет успеха Тутберидзе

13:1130 марта

Роднина призвала перестать «убивать» юных фигуристок сложнейшими прыжками

14:07Сегодня

Дочь Марадоны вспомнила ужасные ситуации из жизни с отцом

Спорт00:04 5 апреля

«А теперь давайте выпьем!»

Макгрегор оскорбил Хабиба и назвал его жену козлом. Давние враги вновь готовы драться
09:53Сегодня

Мамаев пошел на жертвы ради футбола

11:32 1 апреля

Бывший футболист сборной России рассказал о зарплатах ниже 50 тысяч рублей

11:30Сегодня

Олимпийская чемпионка из Швеции призналась в любви к русскому языку

Россия
«Гена, ты — неправильный человек!»
Российский пенсионер продал квартиру и внедорожник. И построил спортзал для инвалидов
«Гнобить нас стали недавно»
Российские врачи — об ошибках, нехватке лекарств и играх со смертностью
В России могут появиться «безнадежные» дети-инвалиды
Родители бьют тревогу и боятся лишиться помощи Минздрава
Отмену занятий йогой в московских СИЗО объяснили опасностью мужеложства
Строевую подготовку детсадовцев объяснили «развитием двигательных навыков»
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Сбежавшая из психбольницы россиянка пробралась на самолет «зайцем»
Все материалы
Мир
Спецназ на всю голову
США, СССР и Третий рейх пытались создать боевых экстрасенсов. Теперь этим занялась Россия
Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов
Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38
Поезд на полном ходу протаранил машину скорой помощи в Польше
Американский самолет провел разведку у Крыма
Наступление ливийского фельдмаршала Хафтара на Триполи захлебнулось
Армия фельдмаршала Хафтара захватила аэропорт в Триполи
Все материалы
Бывший СССР
Казахский исход
Назарбаев был гарантом национального мира. С его уходом русскоязычные начинают уезжать
Под Киевом взорвался заминированный автомобиль
Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву
В штабе Зеленского начали поиск замены Тимошенко на дебатах с Порошенко
Русского мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Его уволили из-за коррупционных скандалов и обвинили в работе на Россию
Стало известно о возмущении Тимошенко из-за Зеленского
Расточительным казахстанцам составили поминальное меню
Все материалы
Экономика
Россия выиграла у Украины ключевой торговый спор в ВТО
Это уже третья победа подряд. Следующая жертва — США
Народно-денежная масса
Эти страны могут разбогатеть на своих бедняках. Среди них — Россия
На пути к маразму
Население земли стремительно стареет. Это стало глобальной проблемой
Названы вакансии с зарплатой выше полумиллиона рублей
Путин одобрил пять новых налогов
Россия нацелилась на США после победы над Украиной в ВТО
Норвегия решила окончательно избавиться от госдолга России
Все материалы
Силовые структуры
Тариэл Ониани«Их ночной кошмар может стать реальностью»
Он проиграл войну за криминальный трон России и отсидел 10 лет. Его враги ждут мести
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Маньяка приговорили к пожизненному за убийство девочки под Тверью
Полковник Захарченко обвинил высокопоставленных прокуроров в клевете
«Я был готов порвать ее на куски»
Этот маньяк получил пожизненное в России и на Украине. Он убивал женщин в белых перчатках
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Все материалы
Наука и техника
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Восточный переворот
Россия уходит из Байконура. Но продолжает вкладывать в него деньги
Стало известно о подглядывании американских спутников-шпионов за российскими
Опровергнута польза умеренного потребления алкоголя для профилактики инсульта
Удары «Москитами» в Черном море попали на видео
«Роскосмос» отпразднует День космонавтики за 22 миллиона рублей
Все материалы
Спорт
Мойзе КинВундер Кин
Этот 19-летний нападающий блистает в «Ювентусе». Скоро он заменит Роналду
Смерть боксера связали с любовью к спорту
Несостоявшийся соперник Нурмагомедова назвал его трусом
Тарасова послала к черту раскритиковавшего фигурное катание футболиста
«А теперь давайте выпьем!»
Макгрегор оскорбил Хабиба и назвал его жену козлом. Давние враги вновь готовы драться
Ягудин раскрыл секрет успеха Тутберидзе
Дочь Марадоны вспомнила ужасные ситуации из жизни с отцом
Все материалы
Культура
Всех устроит рептилоид
Как выжить укурку в Голливуде и зачем смотреть сериал «А теперь — апокалипсис»
Певица LP и Лорен Рут Уорд«Для многих вы мрачная, непонятная и опасная страна»
Зачем американка LP наколола на груди русский парусник и отправилась колесить по России
Алкоголь решили вернуть во все учреждения культуры
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Трипнул стариной
Кайф, ломка и параллельные миры Духовны, Сальникова и Конрада
Шнуров посвятил стихотворение общемировому политическому цирку
Советские рокеры представили клип на культовую песню с 32-летним опозданием
Все материалы
Интернет и СМИ
Черная невеста
Убийство известной телеведущей опечалило весь мир. Через 20 лет загадок стало больше
Вечный суд
Google годами уничтожал конкурентов по всему миру. Теперь с ним борются целые государства
«Вы в порядке в загробной жизни?»
Украинец собирает лайки на «беседах» с умершими знаменитостями. Его смотрят миллионы
Соловьев объяснил изгнание из студии польского эксперта после слов о СССР
Возвышающийся над миром Путин попал на обложку Time
Белорус купил новый смартфон и обнаружил на нем матерное послание от продавцов
«Ты что, ненормальный? Это супер!»
Как первый советский пранкер совершил революцию на телевидении и пропал с экранов
Все материалы
Ценности
Эпатаж по-русски
Нагота, балаклавы и женщины в черном: чем удивила неделя моды в Москве
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Почти карикатурный персонаж Риз Уизерспун опровергает все стереотипы о «судебном стиле»«Ситуация серьезная, тут все по-настоящему»
Одежда может спасти от тюрьмы или все испортить: тонкости судебной моды
Ювелир научил отличать бриллианты от подделок без специальных приборов
Раскрыты подробности королевского наказания Меган Маркл
Россияне смогут ходить в «куртке Путина»
Неудачная поза модели в купальнике обрадовала покупателей
Все материалы
Путешествия
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Знаменитый путешественник выжил в шторме и продолжает путь вслепую
Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ после катастроф
Турист отказался выбрасывать молоко на таможне и выпил 2,5 литра
Севший на мель в Краснодарском крае корабль стал объектом для фотосессий
Пассажир закинул мелочь в двигатель самолета на счастье и сел в тюрьму
Все материалы
Из жизни
«Приходится держать язык за зубами»
Этот сыщик находит пропавшие сокровища по всему миру. Ему помогает мафия
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
Кладоискатель нашел в поле золотую монету стоимостью сто тысяч фунтов
«Вечно молодая» австралийка раскрыла секреты своей внешности
Бывшей жене-простолюдинке принца Люксембургского достался дом и жалкие алименты
Нападение агрессивной акулы на аквалангиста попало на видео
Все материалы
25 автомобилей-бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в марте 2019 года
Koleosница
Длительный тест Renault Koleos: заново знакомимся с самым редким вседорожником марки в России
Безнадежно устаревшие концепты 2000-х
Символы будущего, которое так и не наступило
Премьеры «Мотовесны»
Что искать на главной российской выставке мототехники
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Tesla Model X испытали на настоящем бездорожье и сняли на видео
Lincoln Aviator получит аудиосистему с 28 динамиками
Все материалы
Дом
Потянулись к солнцу
Россияне засобирались в Крым и Сочи. Спрос на курортное жилье растет
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Россия обогнала США и Великобританию по росту цен на жилье
Названы самые дорогие районы Москвы
Определена цена аренды самого дорогого особняка Москвы
В России подорожала аренда жилья
Все материалы