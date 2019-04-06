Смерть боксера связали с любовью к спорту

Появились подробности расследования смерти шотландского боксера Майка Тоуэлла — спортсмен скончался от кровоизлияния в мозг после поединка с Дэйлом Эвансом в 2016 году. Об этом сообщает The Sun.

Шериф Крэйг Турнбулл выяснил, что Тоуэлл принял участие в бою вопреки советам врачей — медики запретили шотландцу выступать после того, как у него случился приступ. Также ему удалось установить факт того, что отец погибшего боксера, скончавшийся через день после поединка с Эвансом, помог скрыть от спортивных чиновников проблемы сына со здоровьем.

«К сожалению, по всей видимости, любовь мистера Тоуэлла к боксу заставила его ослушаться рекомендаций медиков и вопреки своему состоянию принять участие в поединке», — заключил Турнбулл.

1 октября 2016 Тоуэлл скончался в больнице, куда был доставлен после поединка с Эвансом. Ему было 25 лет. Он провел 12 боев в профессиональном боксе и одержал 11 побед. Один поединок с его участием завершился вничью.

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