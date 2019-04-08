Ведущая «Спокойной ночи, малыши!» рассказала об убийстве сына

Советский диктор Татьяна Судец рассказала, что ее сын Андрей был убит в 24-летнем возрасте. Об этом она сказала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Ведущая программ «Время», «Спокойной ночи, малыши!», «Песня года» и «Голубой огонек» призналась, что изуродованное тело ее сына нашли только через месяц после преступления, — под Серпуховом, в поселке Шарапова Охота.

«Целый месяц я и по экстрасенсам [ходила], сколько я всего делала. Одна моя подруга говорила, что видит, что он едет на электричке куда-то, а обратно не видит, чтобы он ехал», — вспомнила Судец.

Убитой горем Судец приходилось выходить на работу и улыбаться на камеру. «Я это усвоила на всю жизнь. Чтобы не случалось, как бы плохо не было, пришла на работу — значит все должно быть так, как надо. Работа есть работа», — заключила она.

Ведущий Корчевников отметил, что «не может представить, чего стоит эта улыбка на экране». «Никто никогда не узнает, как мне было плохо. У меня всегда все хорошо. И чем я веселее, значит тем мне хуже. Я улыбалась, улыбаюсь и буду улыбаться», — парировала героиня передачи.

Диктор рассказала, что позже убийцы ее сына были найдены. «Им дали по 15 лет. Однажды ко мне подошли мужчины и говорят: "Тетя Тань, мы все про вас знаем, давайте мы их убьем"», — рассказала Судец. Она подчеркнула, что не хотела брать грех на душу, поэтому ответила, что пускай виновные «сами сдохнут».

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