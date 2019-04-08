Российский спортсмен пробежал почти 500 километров без остановки

Выпускник Института физкультуры и дзюдо Адыгейского университета Виталий Диденко пробежал 480 километров без остановки. Об этом сообщает ГТРК «Адыгея».

Это расстояние спортсмен преодолел за 72 часа. Отмечается, что за все время он несколько раз делал перерывы для отдыха и массажа ног. Тем самым Диденко побил рекорд России, для установления которого он должен предоставить соответствующие документы.

Изначально Диденко собирался побить мировой рекорд американца Дина Карнасиса, который в 2005 году пробежал 560 километров без сна. «Самое главное — это то, что нельзя сдаваться даже тогда, когда в тебя никто не верит! Будьте преданными своей мечте!» — писал он в Instagram перед стартом.

Подготовку к ультрамарафону Диденко вел около трех лет. В 2016 году легкоатлет за сутки пробежал 200-километровый марафон.

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