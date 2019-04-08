Найден способ бесплатно обедать в «Макдоналдсе»

Пользователь YouTube поделился способом обедать в ресторане «Макдоналдс» бесплатно. Видеоролик был размещен на канале Hamburglar Bourne.

На кадрах видно, как молодой человек подходит к автомату и добавляет в электронный заказ 10 бургеров стоимостью один доллар. Затем он исключает мясо из всех сэндвичей и добавляет 11-й — полноценный гамбургер с мясом.

Убирая один ингредиент из каждого бургера, клиент снижает его стоимость на 1,1 доллара. В сумме функция «без мяса» экономит покупателю 10 бургеров 11 долларов, а также полностью покрывает стоимость 11-го бургера с мясом.

В конце ролика на экране появляется сообщение о том, что оплата заказа не требуется, и вместе с номером выдачи заказа автомат выдает чек на ноль долларов.

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