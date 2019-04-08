Усадьбу в Москве выставили на продажу за четыре миллиарда рублей

В российской столице продается историческая усадьба, некогда принадлежавшая княжескому роду Трубецких. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на материалы агентства, занимающегося брокериджем объекта.

Расположенный в районе Хамовники дом оценили в 4,2 миллиарда рублей. Здание переоборудовано под офис класса А и может использоваться как штаб-квартира банка или посольство, полагают риелторы. В описании отмечается, что объект находится под круглосуточной охраной. Во внутреннем дворе усадьбы оборудована наземная парковка.

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По данным агентства, в сентябре 1826 года усадьбу посещал Александр Пушкин. В 1923-м ее превратили в парк Мандельштама для отдыха рабочих (название дали в честь революционера Александра Мандельштама). Во время Великой Отечественной войны на территории разместили зенитную батарею и ремонтную мастерскую военной техники.

Месяцем ранее в Подмосковье была выставлена на продажу усадьба Горетово, некогда принадлежавшая графу Алексею Бестужеву-Рюмину. Собственник оценил исторический объект в 100 миллионов рублей.

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