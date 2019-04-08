Российские мужчины оказались бесполезнее женщин в быту

В России женщины в среднем тратят в три раза больше времени на неоплачиваемую домашнюю работу, чем мужчины. Это следует из доклада Международной организации труда, пишет «Российская газета».

По информации издания, женщины в среднем в день тратят на неоплачиваемую домашнюю работу 4 часа 25 минут, а мужчины — 1 час 23 минуты. Если сложить все время, которое женщины проводят за домашними обязанностями, то получится 201 рабочий день продолжительностью по восемь часов, в то время как мужчины тратят на это 63 таких дня.

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Неравномерное распределение домашней работы между женщинами и мужчинами является одним из наиболее частых проявлений гендерного неравенства, отмечает издание. При этом специалисты подсчитали, что за 15 лет, с 1997 по 2012 годы, количество времени, которое женщины тратят на домашние дела, сократилось на 15 минут, а у мужчин, напротив, увеличилось на восемь минут.

В марте вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в России женщины в среднем зарабатывают на 30 процентов меньше мужчин. По ее словам, представительницы слабого пола не достигают того же уровня образования, карьерного роста и дохода, что и мужчины, хотя и имеют много возможностей.

При этом исследование, проведенное в конце прошлого года, показало, что у россиянок зарплатные ожидания ниже, чем у мужчин. Специалисты заключили, что за последние восемь лет женщины стали чувствовать себя менее уверено в конкуренции с мужчинами за рабочие места.

Неоплачиваемый труд женщин — женский труд, в том числе работа по дому, который производит товары или услуги, но не вознаграждается, хотя является полезным в целом для экономики. По оценке за 2017 год, неоплачиваемый труд женщин составил 13 процентов мирового ВВП.

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