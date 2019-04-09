Россияне вывели с Кипра миллиарды евро

Центральный банк Кипра зафиксировал рекордный объем выведенных из страны средств, сообщает Financial Mirror со ссылкой на данные Центробанка страны.

Из-за того что российские клиенты закрыли банковские счета, сумма снятых депозитов на Кипре в феврале достигла 93 миллионов евро. За два месяца из страны вывели 140 миллионов евро. По сравнению с прошлым годом общее сокращение депозитов составило 1,34 миллиарда евро.

В конце 2013 года россияне перевели на кипрские депозиты значительное количество средств, опасаясь санкций. Общий объем составил 11,76 миллиарда евро, к февралю 2019 года эта сумма опустилась до 4,95 миллиарда евро.

Бегство российских вкладчиков с Кипра связывают с развернутой в Евросоюзе борьбой с отмыванием денег и давлением со стороны властей ЕС и международных валютных институтов. Другая причина — начатая в России кампания по возвращению в страну выведенных средств.

Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту Владимиру Путину, что объем выводимых средств из России стал сокращаться. По оценке президента, по сравнению с 2016 годом этот показатель снизился в два раза.

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