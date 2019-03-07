Заподозренный в выводе миллиардов долларов из России бизнесмен объяснился

Бизнесмен Рубен Варданян опубликовал открытое письмо в ответ на расследование OCCRP о сети офшорных компаний, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог», который он возглавлял с 1992 по 2012 год.

«В опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое», — заявил предприниматель. Он добавил, что чувствует на себе ответственность за все происходящее.

Варданян также напомнил, что «Тройка» создавалась в начале 1990-х, когда инвестиционно-банковской индустрии не существовало, а вся страна «находилась в ситуации стартапа». По словам бизнесмена, неверно оценивать деятельность «Тройки» вне исторического, экономического и делового контекста.

«На протяжении всей своей истории "Тройка" делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности, с международными стандартами, а порой и задавала планку выше принятых стандартов», — заключил Варданян.

Международный журналистский проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) ранее опубликовал расследование об офшорах «Тройки Диалог». Отмечалось, что бывший инвестиционный банк, который ныне является подразделением Сбербанка, участвовал в масштабных схемах отмывания денег и их вывода из России.

Речь идет о сумме порядка 4,5 миллиарда долларов. Получателями денег становились люди из окружения основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, а также руководители крупных госкомпаний и российских регионов.

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