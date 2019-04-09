Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

В Астрахани суд вынес приговор двум бывшим депутатам областной думы, обвиняемым в изнасиловании детей и производстве детской порнографии. Об этом во вторник, 9 апреля, «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления СКР Андрей Хегай.

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима. По данным источника «Ленты.ру», также были удовлетворены гражданские иски потерпевших в размере двух с половиной и одного миллиона рублей.

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Как установило следствие, экс-депутаты Курсков и Поплевко совершили 78 эпизодов преступлений, в том числе изнасилования, насильственные действия, получение сексуальных услуг несовершеннолетних и изготовление порнографии с их участием. От деятельности бывших депутатов пострадали 10 астраханских детей в возрасте от восьми до 17 лет.

В период с 2016-го по 2018 год один из обвиняемых арендовал квартиру, приводил туда детей и совершал с ними действия сексуального характера за денежное вознаграждение. Свои действия он снимал на фотоаппарат. Также к нему два раза присоединялся знакомый.

Приятелям помогала 20-летняя женщина, которая поставляла им детей, в числе которых были двое ее племянников в возрасте 8 и 12 лет. Ее уже приговорили к 12 годам колонии общего режима.

В квартире одного из фигурантов дела были найдены фотоаппарат, видеокамера и различные электронные носители, на которых хранилось более 1,4 тысячи материалов с порнографией, в том числе с участием детей.

Курсков и Поплевко были депутатами областной думы с 2001-го по 2006 год. С 2005-го по 2007-й Курсков работал министром по топливно-энергетическому комплексу, природопользованию и охране окружающей среды Астраханской области. Позднее оба занимались бизнесом.

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