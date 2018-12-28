Бывшие российские депутаты пошли под суд за совращение 10 детей

В суд передано уголовное дело двух жителей Астрахани, обвиняемых в совращении десяти несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве не указали имена и фамилии фигурантов дела. Источник РИА Новости в правоохранительных органах, сообщил, что речь идет о двух бывших депутатах думы Астраханской области, один из которых потом занял пост министра топливно-энергетического комплекса региона. На момент совершения преступлений, по данным источника, оба мужчины уже были предпринимателями.

По данным следствия, в период с 2016 по 2018 год 54-летний мужчина арендовал квартиру, куда регулярно приводил несовершеннолетних, а затем платил им за сношение и другие действия сексуального характера. Происходящее фиксировалось на видео. Также два раза к нему присоединялся 56-летний знакомый.

Обвиняемым помогала 20-летняя женщина, которая поставляла им детей, в числе которых был и ее племянник. Ее уже осудили на 12 лет заключения.

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По делу установлены десять пострадавших в возрасте от восьми до 17 лет. Бывшим депутатам вменяется 78 эпизодов сексуального насилия над несовершеннолетними.

По месту жительства одного из фигурантов дела были найдены фотоаппарат, видеокамера и различные электронные носители, на которых хранилось более 1,4 тысячи материалов с порнографией, в том числе с участием детей.

16 апреля сообщалось о задержании в Астрахани бывшего министра Виталия Курскова. Его соседка вызвала полицию, заметив, что тот водит в квартиру несовершеннолетних девочек. Когда к чиновнику приехали сотрудники правоохранительных органов, он попытался сбежать, выпрыгнув из окна второго этажа, но все же был задержан.

С июня 2006-го по июнь 2007 года Курсков занимал должность министра по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и охране окружающей среды Астраханской области, также он был депутатом и бизнесменом.

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