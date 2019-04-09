В России зафиксирован рекордный отток иностранных денег

Прямые иностранные инвестиции в российские компании по итогам 2018 года сократились на 6,5 миллиарда долларов, следует из данных статистики, опубликованных на сайте Центробанка. Нынешний объем вложений находится на самом низком уровне за последний 21 год.

Иностранные акционеры российских компаний в прошлом году продали свои доли на 22,4 миллиарда долларов. В то же время новые вложения составили 15,9 миллиарда, что более чем в два раза ниже среднего показателя за предыдущие десять лет.

Такая тенденция наблюдается впервые за три года начиная с 2015-го. В 2017 году чистый приток иностранных инвестиций в российские проекты, по данным ЦБ, составил 9,7 миллиарда долларов.

Если брать в расчет вложения не только в уставные капиталы российских организаций (нефинансового сектора), но и в их долговые инструменты, их объем в 2018 году оценивается в 5,9 миллиарда долларов.

В марте Bloomberg подсчитал общую стоимость выведенных из России активов в период с 1994 по 2018 годы. По данным агентства, она равняется 750 миллиардам долларов.

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