Мужчина достал из мусора лотерейный билет и разбогател

Житель США достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Джефф Хайнинг (Jeff Heinig) из американского города Гаррисон, штат Мичиган, признался, что посчитал купленный билет Lucky for Life проигрышным. «Я купил его в прошлую среду, а в четверг утром посмотрел итоги розыгрыша на сайте, — вспоминает он. — Ни одна цифра не совпала, так что я выбросил его».

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На следующий день Хайнинг понял, что совершил ошибку: он слишком рано проверил результаты игры. Мужчина снова зашел на сайт и изучил выигрышную комбинацию цифр. «На экране были те самые числа, которые я обычно выбираю», — объяснил американец. Тогда он полез за лотерейным билетом в мусорное ведро.

Теперь везучий мужчина будет получать 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей) каждый год до конца жизни.

Жена победителя, Венди Хайнинг (Wendy Heinig), рассказала, что деньги пришлись как нельзя кстати. «В начале текущего года у Джеффа был сердечный приступ, можно сказать, он три раза умер, прежде чем ему спасли жизнь, — рассказала женщина. — Я так счастлива, что он все еще с нами. Теперь мы можем порадоваться и позволить себе то, чего раньше не могли».

В конце марта стало известно об американце, который разбирал переполненный кошелек и обнаружил выигрышный лотерейный билет на сумму 1,2 миллиона долларов (76,9 миллиона рублей). Любитель азартных игр признался, что часто приобретал лотерейные билеты, однако проверял результаты розыгрышей лишь пару раз в месяц, когда его кошелек переполнялся.

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