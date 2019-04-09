Три триллиона рублей инвестировали в Московскую область за пять лет

Инвестиции в основной капитал Подмосковья частного и государственного сектора за последние пять лет составили около трех триллионов рублей, сообщил министр инвестиций и инноваций региона Михаил Ан. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 9 апреля.

«Соответственно, с 2017 года ежегодно на 10 процентов нарастает объем промышленного производства, 20 процентов — это доля промышленности в экономике Московской области», — сказал Ан в ходе сессии Российско-арабского делового совета.

Он отметил, что в регионе очень развиты технологичные отрасли производства, в частности, сложное машиностроение, химия и фармацевтика. Кроме того, область является грузовым и пассажирским логистическим хабом.

По словам министра, власти заинтересованы в сотрудничестве с иностранными партнерами, и создают взаимовыгодные условия. «В наличии сейчас имеются все инструменты поддержки и субсидирование процентов, а также подготовка инфраструктуры», — заключил Ан.

Ранее во вторник его заместитель проинформировал, что роуд-шоу Подмосковья в арабских странах может пройти в 2020 году. Он отметил, что гости мероприятия проявляют интерес к подмосковной инфраструктуре.

В Центральном выставочном зале «Манеж» с 8 по 10 апреля проходит сессия Российско-арабского делового совета.