Ленобласть и Приморье договорились о контейнерных перевозках между регионами

На Международном Арктическом форуме было подписано соглашение между Ленинградской областью и Камчатским краем о реализации проекта по развитию морских контейнерных перевозок между этими двумя регионами, сообщает пресс-служба Ленобласти.

«Камчатский край и Ленинградская область не находятся в арктической зоне, но мы заинтересованы в реализации проекта Северный морской путь», — прокомментировал соглашение губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «С одной стороны он свяжет Камчатку с Европой, а с другой — Ленинградскую область с азиатскими странами. Это отличная коммерческая перспектива, которая позволит сократить сроки доставки грузов в наших регионы», – подчеркнул губернатор.

В сообщении региона также отмечается, что в рамках проекта запланировано строительство контейнерного порта-хаба в Камчатском крае.

Инициатором проекта выступила компания «Приморский универсально-перегрузочный комплекс», осуществляющая строительство универсального портового комплекса в Приморске Ленинградской области с грузооборотом до 70 миллионов тонн, из них 30 миллионов тонн составят контейнерные грузы. Проект также предполагает создание особой экономической зоны на территории Ленинградской области.

Планируется, что порт в Приморске будет построен в 2022 году, а его аналог на Камчатке — в 2024 году. Оборот между двумя гаванями составит около 5 миллионов двадцатифунтовых эквивалентов (TEU) в год.