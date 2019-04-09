Охотник убил лебедя за агрессию к детям и оставил восьмерых птенцов сиротами

В шведском городе Мальмё профессиональные охотники застрелили лебедя, жившего на одном из каналов. Как сообщает информационный портал The Local, уже через несколько недель у него должны были появиться птенцы.

Городские власти объяснили решение агрессивным поведением лебедя. Последней каплей стало нападение на нескольких детей, которые слишком близко подошли к гнезду. Некоторые из них упали в воду от испуга. Спустя несколько недель после инцидента в воскресенье, 7 апреля, птицу убили с разрешения властей. Два охотника выстрелили в лебедя одновременно, чтобы убедиться, что он умрет сразу и не будет мучиться.

Жители города в основном отрицательно отреагировали на убийство лебедя. Мартина Андерссон (Martina Andersson) назвала произошедшее «крайне огорчительным». «Они были достопримечательностью этого района. Лебедь просто защищал свою самку от проплывавших мимо каноэ, он не причинял никому вреда», — посетовала она.

«Я понимаю, что люди расстроены. Я и сам опечален. Я защищаю природу. Обычно я не убиваю животных», — заявил Ола Энквист (Ola Enqvist), нанятый правительством города для ликвидации птицы.

Мужчина добавил, что для самцов лебедя типично защищать гнезда, но убитая особь вела себя слишком агрессивно и набрасывалась на всех, кто проходил мимо. «Люди боялись его», — заключил Энквист. Он признался, что больше не хотел бы убивать лебедей и выразил надежду, что самка сможет вырастить восемь лебедят одна.

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