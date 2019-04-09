Британцы захотели свой Роскомнадзор

Британское министерство по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта выступило с инициативой создания контролирующего ведомства. Как сообщает Business Insider, регулятор поможет защитить пользователей от неподходящего контента.

В ведение новой организации попадут файлообменники, поисковые системы и соцсети. По мнению британского правительства, многие интернет-компании недостаточно защищают пользователей от вредоносной информации.

Сотрудники нового ведомства смогут не только фиксировать нарушения и выписывать штрафы, но и блокировать доступ к сайтам.

Предполагается, что представители контролирующего органа разработают определенный кодекс требований, предъявляемый к сетевым ресурсам. Также крупные компании должны будут отчитываться о борьбе с вредоносной информацией на своих площадках.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй положительно отозвалась о новой инициативе. По ее мнению, интернет-компании слишком долгое время не защищали пользователей от потенциально опасного контента.

Ранее власти Великобритании ввели систему проверки возраста пользователей на порносайтах. Сообщается, что воплощение этой инициативы обойдется в 10 миллионов фунтов стерлингов (более 13 миллионов долларов).

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