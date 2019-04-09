Отец принял дочь в парике за злой дух и едва не упал в обморок

Житель Нигерии перепугался, увидев маленькую дочь в парике из длинных волос. Он опубликовал ее фото в Twitter, пользователи которого признали образ действительно пугающим.

В подписи к посту мужчина признался, что девочка напомнила ему Амадиоху — духа грома и молний, которым поклоняются некоторые народы в Нигерии. «Когда я увидел ее у себя дома, чуть не упал в обморок», — написал мужчина.

Его публикация набрала больше 500 тысяч ретвитов и комментариев. Большинство увидевших фото пользователей согласились, что девочка выглядит устрашающе. Комментатору WebDesignHer снимок напомнил героиню фильма «Звонок», а юзер Lady Pelvic предположила, что ее сердце могло бы и не выдержать: «У меня мог бы быть инфаркт».

Несколько комментаторов прислали нигерийцу собственные видео детей в больших париках, которыми пользователь также поделился в своей ленте.

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