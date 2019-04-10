Обнаружены обломки пропавшего в Японии F-35

Обломки ранее пропавшего истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A Lightning II Воздушных сил самообороны обнаружены. Об этом сообщается на сайте телеканала NHK со ссылкой на Силы самообороны Японии.

На данный момент находившегося на борту пилота не обнаружили. Обломки нашли в районе предполагаемого места падения.

Отмечается, что поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. В ней приняли участие военная авиация и корабли.

Самолет пропал с радаров примерно в 19:30 по местному времени (13:30 мск). Он вылетел с военной базы Мисава в префектуре Аомори и выполнял тренировочный полет. В момент когда с истребителем прервалась связь, он находился над водами Тихого океана примерно в 135 километрах к востоку от аэродрома.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!